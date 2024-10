Cambiamenti in vista per l'azienda Keystone

La Bally di Caslano entra in una fase di ristrutturazione.

Swisstxt

Dopo l’annuncio del passaggio in mani americane, e la conseguente preoccupazione dei dipendenti, ora per il marchio di alta moda ci saranno dei cambiamenti in Ticino, dove sono attivi 250 dipendenti.

Potrebbero prospettarsi importanti tagli, principalmente nella parte produttiva, dove lavora un centinaio di persone.

Dalle 11 di questo lunedì è in corso un colloquio tra i vertici dell’azienda e i sindacati e alle 15 ci sarà un incontro il personale.

Ad agosto era stato indicato che la vendita al fondo statunitense Regent LP era stata una necessità per evitare il fallimento.

Swisstxt