Immagine d'illustrazione archivio tipress

È stato trovato senza vita il 16enne svizzero di Piazzogna, di cui si erano perse le tracce dal 1. settembre.

sam Sara Matasci

Il suo corpo è stato rinvenuto mercoledì mattina, poco prima delle 10.30, in una scarpata in zona alpe di Neggia, in territorio di Gambarogno.

Lo comunica la Polizia cantonale, precisando che il giovane - in base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire - sarebbe uscito di strada con la sua moto mentre affrontava una curva sulla stráda d'Indéman, per poi precipitare per una cinquantina di metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS).