Due persone sono state fermate domenica pomeriggio a Rivera, dopo che verso le 15.30 era stata segnalata l'esplosione di colpi d'arma nella zona del nucleo.
Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e della polizia del Vedeggio.
Secondo le prime verifiche, gli spari sarebbero partiti da un'arma di tipo soft air. Non si segnalano feriti.
La posizione dei due fermati è ora al vaglio degli inquirenti per ricostruire la dinamica e le responsabilità.
A scopo precauzionale, l'area è stata isolata e le strade di accesso chiuse per circa un'ora.
Il dispositivo di sicurezza è stato infine sciolto poco prima delle 17.