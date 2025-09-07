  1. Clienti privati
Dopo una segnalazione Spari da arma «soft air» a Rivera, la polizia ferma due individui 

Swisstxt

7.9.2025 - 18:07

Ne ha dato notizia la polizia cantonale
Ne ha dato notizia la polizia cantonale
Tipress

Due persone sono state fermate domenica pomeriggio a Rivera, dopo che verso le 15.30 era stata segnalata l'esplosione di colpi d'arma nella zona del nucleo.

SwissTXT

07.09.2025, 18:07

07.09.2025, 18:16

 Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e della polizia del Vedeggio.

Secondo le prime verifiche, gli spari sarebbero partiti da un'arma di tipo soft air. Non si segnalano feriti.

La posizione dei due fermati è ora al vaglio degli inquirenti per ricostruire la dinamica e le responsabilità.

A scopo precauzionale, l'area è stata isolata e le strade di accesso chiuse per circa un'ora.

Il dispositivo di sicurezza è stato infine sciolto poco prima delle 17.

Aveva 60 anni. È morto Massimo Pedrazzini, noto fotografo ticinese

Viabilità. Il tunnel del San Bernardino è stato chiuso temporaneamente: traffico bloccato sul passo

Grigioni. Scontro tra un bus e un'auto a Coira, due feriti e danni ingenti ai veicoli

