Rocambolesco incidente a Losone: urta un'auto, accelera e poi finisce fuori strada

Il/la conducente ha perso il controllo del mezzo dopo aver urtato in precedenza un'altra vettura. E poi terminato in un parcheggio sottostante la carreggiata, a lato della rotonda sul ponte della Maggia, danneggiando altre vetture.

Un curioso, quanto pericoloso, incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 14, a Losone, poco prima della rotonda nei pressi del ponte sulla Maggia.

Secondo quanto riporta «Tio», e stando alle immagini ricevute in redazione, un'auto ha dapprima speronato una vettura che la precedeva, senza fermarsi, per poi riprendere la marcia a velocità sostenuta verso la rotonda.

Ma questa accelerazione ha portato il veicolo a uscire di strada e a finire in un'area parcheggi sottostante la strada principale, danneggiando anche alcune auto presenti.

La Polizia cantonale è stata contattata per i rilievi del caso e, stando ancora a Tio, gli occupanti del veicolo ribaltato sarebbero riusciti a uscire dall'abitacolo con le proprie forze, sembrerebbe senza riportare ferite gravi.

Resta comunque da chiarire l'esatta entità delle condizioni delle persone coinvolte e soprattutto il motivo che ha portato il/la conducente a non fermarsi al primo speronamento.