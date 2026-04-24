Pompieri all'opera (archivio) sda

Poco dopo le 9h00 di oggi, venerdì, nell'autorimessa che unisce tre palazzine in via Camara a Breganzona, è scoppiato un incendio. I pompieri hanno sfollato, per precauzione, una trentina di persone.

Lo comunica la polizia in una nota, secondo la quale, in base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate.

Si è generato un denso fumo e il rogo si è esteso in parte ad altri veicoli vicini.

Sono state fatte sfollare, a titolo preventivo, una trentina di persone, ma non si segnalano feriti, ingenti per contro i danni materiali

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde nonché i pompieri, che hanno provveduto ad estinguere il fuoco e a liberare i locali dal fumo.