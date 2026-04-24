Lo comunica la polizia in una nota, secondo la quale, in base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate.
Si è generato un denso fumo e il rogo si è esteso in parte ad altri veicoli vicini.
Sono state fatte sfollare, a titolo preventivo, una trentina di persone, ma non si segnalano feriti, ingenti per contro i danni materiali
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde nonché i pompieri, che hanno provveduto ad estinguere il fuoco e a liberare i locali dal fumo.