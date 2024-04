La scena dell'incendio. Tipress

Bruno Balmelli è stato ritenuto nuovamente colpevole per l'incendio alla boutique White di via Nassa a Lugano nel febbraio 2021.

La condanna però non comporta più 4 anni di carcere interamente da espiare, come stabilito in primo grado, bensì un anno.

La Corte di Appello, presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will, ha infatti parzialmente accolto il ricorso del commerciante luganese, condannandolo a una pena di 3 anni, di cui 24 mesi sospesi.

I reati riconosciuti sono quelli di incendio intenzionale e tentata truffa all’assicurazione per 1,9 milioni di franchi. La decisione è stata comunicata oggi, mercoledì.

La RSI riporta che è stato parzialmente accolto anche il ricorso del 37enne italiano vicino a Balmelli, la cui pena è stata ridotta da 32 mesi a 24 mesi sospesi per un periodo di prova di due anni. Resta colpevole di incendio intenzionale e tentata truffa, ma è stato prosciolto dal reato di danneggiamento in relazione a un altro negozio.

