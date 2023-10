La vittima del pestaggio a processo

Prosciolto dalle accuse di tentato omicidio, condannato per rissa. Dovrà scontare 16 mesi di carcere (11 mesi in realtà sono già espiati) il 27enne dello Sri Lanka a processo per i fatti accaduti alla Rotonda di Locarno l’8 ottobre 2022.

Nei suoi confronti il procuratore pubblico Pablo Faeh aveva chiesto cinque anni di detenzione e otto anni di espulsione dalla Svizzera per tentato omicidio ripetuto.

La Corte presieduta dal giudice Mauro Ermani ha giudicato non abbastanza convincenti le prove portate in aula.

L’imputato aveva sì impugnato un coltello, ma le immagini della videosorveglianza non sono state risolutive.

Swisstxt