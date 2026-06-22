Ciclista ferito a Roveredo dopo lo scontro con un'auto, la polizia cerca testimoni

GrigioniCiclista ferito a Roveredo dopo lo scontro con un'auto, la polizia cerca testimoni
Swisstxt
22.6.2026 - 17:00
Non una semplice caduta, ma lo scontro con un veicolo è stato all’origine del ferimento grave di un ciclista avvenuto domenica sera a Roveredo.
Redazione blue News
22.06.2026, 17:00
22.06.2026, 17:05
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A ricostruire l’accaduto è stata lunedì la polizia grigionese: verso le 19.10 un automobilista di 72 anni, si legge nella nota, stava percorrendo in salita la strada secondaria di Pianezz, quando in una curva a sinistra si è scontrato con un 66enne che scendeva in bici.
Il ciclista, conferma la polizia, ha riportato gravi ferite alla testa ed è stato trasportato con un elicottero della REGA all'ospedale civico di Lugano.
Eventuali testimoni sono pregati di contattare la polizia (091 822 85 00).