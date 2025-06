Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Dalle urne di Roveredo è uscito un doppio «sì». Oggi, domenica, i cittadini della località grigionese hanno infatti approvato due oggetti comunali sottoposti per questa domenica a votazione.

SwissTXT Swisstxt

Al vaglio dei votanti, un credito di 786’000 franchi per la posa dei contatori d’acqua in tutte le abitazioni, nonché l’adozione di un regolamento sulla tassa di alloggio per gli ospiti e sulla tassa di promozione turistica.

Il primo oggetto è stato accettato di strettissima misura, ossia con 402 voti favorevoli contro 391 contrari. Il secondo è stato invece accolto con 431 voti a favore contro 361. La partecipazione al voto è stata del 49%.