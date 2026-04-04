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Grigioni Inchiesta antimafia, Roveredo risponde a Coira chiedendo più collaborazione 

Swisstxt

4.4.2026 - 08:04

Keystone

In un comunicato stampa, Roveredo comunica la sua insoddisfazione  per la risposta del Governo grigionese in merito al caso dei permessi concessi sull'inchiesta antimafia.

Igor Sertori

04.04.2026, 08:04

04.04.2026, 09:31

Blitz antimafia. Roveredo rilancia: «Il caso dei permessi non è un semplice incidente»

Blitz antimafiaRoveredo rilancia: «Il caso dei permessi non è un semplice incidente»

Per il Municipio mesolcinese, la vicenda non può essere liquidata come un «semplice incidente».

Roveredo puntualizza che il Ticino aveva negato quei permessi, rilasciati invece dal Canton Grigioni, mostrando differenze tra Cantoni nella valutazione del rischio.

Il Municipio chiede di coinvolgere i Comuni, sollecitando più collaborazione e uno scambio di informazioni e protocolli formali.

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