In un comunicato stampa, Roveredo comunica la sua insoddisfazione per la risposta del Governo grigionese in merito al caso dei permessi concessi sull'inchiesta antimafia.
Per il Municipio mesolcinese, la vicenda non può essere liquidata come un «semplice incidente».
Roveredo puntualizza che il Ticino aveva negato quei permessi, rilasciati invece dal Canton Grigioni, mostrando differenze tra Cantoni nella valutazione del rischio.
Il Municipio chiede di coinvolgere i Comuni, sollecitando più collaborazione e uno scambio di informazioni e protocolli formali.