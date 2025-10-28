  1. Clienti privati
Curioso incidente Rubano un'auto a Mendrisio, ma poi finiscono fuori strada cappottati

Sara Matasci

28.10.2025

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio Ti-Press

Curioso incidente della circolazione lunedì sera, poco prima delle 21, a Mendrisio.

Sara Matasci

28.10.2025, 11:48

Stando a una prima ricostruzione della Polizia, un 36enne e un 27enne richiedenti l'asilo marocchini, residenti nel Mendrisiotto, dopo aver sottratto un'auto da una concessionaria della regione si sono messi alla guida.

Ma mentre circolavano su via Giuseppe Motta, provenienti da Riva San Vitale in direzione di Mendrisio, il conducente ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada sulla sinistra e urtando un cordolo nonché alcuni cippi in pietra, per poi ribaltarsi e terminare la corsa sulla fiancata destra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) e i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM), che dopo aver prestato le prime cure al 36enne lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Il 27enne dopo l'incidente si è dato alla fuga a piedi ed è stato fermato poco dopo da agenti della Polizia cantonale.

La posizione dei due uomini è al vaglio.

