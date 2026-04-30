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Si cercano altre segnalazioni Rubati denaro e oggetti liturgici da almeno sei chiese in Ticino e nei Grigioni, due in manette

Sara Matasci

30.4.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Due uomini rumeni, residenti all'estero, sono stati arrestati domenica in quanto sospettati, in particolare, di aver sottratto denaro contante e oggetti liturgici da almeno sei chiese in Ticino e nei Grigioni, come pure di aver commesso un furto a danno di un negozio self-service di alimentari.

Sara Matasci

30.04.2026, 14:36

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che il 45enne e il 41enne sono stati fermati a Claro a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale comune d'allarme (CECAL) della Polizia cantonale.

Le successive perquisizioni, sia personali sia del veicolo su cui viaggiavano, hanno poi portato al rinvenimento di denaro contante, argenteria e diversi attrezzi da scasso.

Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto il loro arresto e la misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

Le ipotesi di reato sono di ripetuto furto, ripetuta violazione di domicilio ed entrata illegale. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

Responsabili di altri furti simili? Si cercano segnalazioni

Gli accertamenti, si legge nel comunicato congiunto, dovranno ora stabilire una eventuale responsabilità del 45enne e del 41enne in altri furti simili: in Ticino e nel Canton Grigioni in particolare, ma anche sul resto del territorio nazionale.

A tal riferimento le autorità invitano enti ecclesiastici, parrocchie e cittadini che ritengono di aver subito un furto analogo e/o hanno riscontrato dei danneggiamenti alle cassette delle offerte (nel periodo compreso tra il 20 ed il 26 aprile 2026) a rivolgersi per iscritto al Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6900 Lugano o a compilare questo formulario.

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