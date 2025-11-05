  1. Clienti privati
Una sentenza spartiacque? Il Tribunale dà ragione a una madre italiana a cui era stato negato il rinnovo del permesso 

Swisstxt

5.11.2025 - 19:29

Il Tribunale federale di Losanna.
Il Tribunale federale di Losanna.
Keystone

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso di una madre italiana 27enne, residente a Bellinzona, contro il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

SwissTXT

05.11.2025, 19:29

05.11.2025, 20:05

La donna, in Svizzera da 21 anni e madre di 3 figli, aveva perso il lavoro nel 2017 e ricevuto aiuti sociali. Il Tribunale Federale ha stabilito che la revoca violava il diritto alla vita familiare e la legge sugli stranieri. La sentenza evidenzia l'assenza di condanne e debiti, e gli aiuti limitati nel tempo. Per i giudici non c'erano «interessi pubblici evidenti» per negare il permesso.

La sentenza potrebbe influenzare la gestione dei permessi in Ticino e la Sezione popolazione cantonale ha confermato che rivedrà la prassi.

