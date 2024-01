Una veduta di Miglieglia Tipress

Dopo aver superato con «confortevoli maggioranze» l’ostacolo della votazione consultiva del 26 novembre, il Consiglio di Stato ha licenziato giovedì i messaggi per la costituzione dei tre comuni di Quinto, Giornico e Lema.

I messaggi concernono l’aggregazione tra Prato Leventina e Quinto, tra Bodio e Giornico, nonché tra Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio.

La cittadinanza di Prato e Quinto era anche chiamata a esprimere la propria preferenza sul nome del futuro Comune, votando in maggioranza la denominazione «Quinto», che viene pertanto proposta.

In vista dell’aggregazione, in questi comuni non si svolgeranno le elezioni comunali previste ad aprile 2024.

Swisstxt