Nei Grigioni è stata approvata a larga maggioranza la costruzione del nuovo centro di formazione della Protezione civile Meiersboda a Churwalden, al confine con Coira: i «sì» sono stati 42'607, il 77,23%.

La nuova struttura Minergie, dal costo di poco meno di 19 milioni di franchi, sostituirà quella risalente agli anni '70 e non più all'altezza per assicurare la formazione di base e dei quadri.

La necessità di una sostituzione non era contestata, il progetto in Parlamento aveva fatto l'unanimità. I lavori dovrebbero cominciare nella primavera del 2025. Alla fine del 2027 il centro dovrebbe entrare in funzione.

