Il Comune grigionese di Falera ha approvato l'acquisto delle infrastrutture Weisse Arena con 206 sì e 5 no.
Per il sindaco Norbert Good si tratta di un traguardo importante: «È' stata scritta la storia», ha dichiarato.
L'obiettivo dell'acquisizione è evitare che investitori stranieri rilevino le funivie, cruciali per la regione.
Si attendono i voti di Laax (venerdì) e Flims (domenica).
Se il progetto sarà approvato all'unanimità, i tre Comuni creeranno una società per l'acquisto delle strutture.
Prezzo totale: 94 milioni, di cui 50 dai Comuni e 42,5 da finanziare con prestiti bancari e altri capitali.Falera investirà 10 milioni.