  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Funivie Il comune di Falera dice «sì» all'acquisto della Weisse Arena. Mancano ancora Laax e Flims

Swisstxt

23.10.2025 - 23:03

Il Comune grigionese di Falera ha approvato l'acquisto delle infrastrutture Weisse Arena con 206 sì e 5 no.

Una delle infrastrutture del Gruppo Weisse Arena
Una delle infrastrutture del Gruppo Weisse Arena
Keystone (foto d'archivio)

SwissTXT

23.10.2025, 23:03

23.10.2025, 23:14

Per il sindaco Norbert Good si tratta di un traguardo importante: «È' stata scritta la storia», ha dichiarato.

L'obiettivo dell'acquisizione è evitare che investitori stranieri rilevino le funivie, cruciali per la regione.

Si attendono i voti di Laax (venerdì) e Flims (domenica).

Se il progetto sarà approvato all'unanimità, i tre Comuni creeranno una società per l'acquisto delle strutture.

Prezzo totale: 94 milioni, di cui 50 dai Comuni e 42,5 da finanziare con prestiti bancari e altri capitali.Falera investirà 10 milioni.

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Altre notizie

Grigioni. Fermati due cacciatori italiani su territorio grigionese

GrigioniFermati due cacciatori italiani su territorio grigionese

Preventivo. Il Comune di Lugano alza il moltiplicatore per il 2026. Ecco di quanti punti salirà

PreventivoIl Comune di Lugano alza il moltiplicatore per il 2026. Ecco di quanti punti salirà

Grigioni. Via libera per regolare il branco di lupi in Bassa Engadina

GrigioniVia libera per regolare il branco di lupi in Bassa Engadina