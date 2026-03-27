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Venerdì 10 km verso sud Al via la stagione delle colonne al San Gottardo

Swisstxt

27.3.2026 - 14:36

Tutti in fila verso sud
Tutti in fila verso sud
archivio keystone

Il traffico si è incolonnato per 10 chilometri oggi, venerdì, verso mezzogiorno, al portale nord della galleria del San Gottardo. Un primo esodo di turisti con una settimana di anticipo sulle festività pasquali.

Redazione blue News

27.03.2026, 14:36

27.03.2026, 14:48

I viaggiatori hanno dovuto mettere in conto un’ora e 40 minuti di attesa, come comunicato da Viasuisse.

Già martedì l’Ufficio federale delle strade (USTRA) aveva messo in guardia da lunghe attese per i viaggi verso sud.

L’ingorgo pasquale al San Gottardo da record resta quello dall’anno 1998. All’epoca un’ondata di freddo a Pasqua portò a una coda 25 chilometri. Al secondo posto si colloca il Venerdì Santo del 2022 con una colonna di 22 km.

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