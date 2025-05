Keystone

In direzione nord la colonna al San Gottardo è durata fino a notte inoltrata.

Swisstxt

«Fine colonna». Gli automobilisti che domenica erano in viaggio verso nord lungo l’autostrada A2 hanno dovuto aspettare fino alle 2.07 di lunedì per leggere su X questa comunicazione della polizia cantonale in merito alla situazione viaria al portale sud della galleria del San Gottardo.

Domenica in direzione nord le code hanno infatti raggiunto una lunghezza di 14 chilometri. E poco prima di mezzanotte erano ancora di 9 chilometri, con un tempo d’attesa di circa un’ora mezza.

Il traffico è poi tornato a essere scorrevole attorno alle 2 di notte. Per quanto riguarda la strada del passo, la riapertura dovrebbe avvenire alla metà di maggio.