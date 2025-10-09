Imago Imago

Gran parte dei cervelat, wienerli e salsicce prodotti in 13 punti vendita nel Canton Grigioni e Glarona sono etichettate in modo sbagliato.

SwissTXT Swisstxt

Lo rivela l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. In totale sono state analizzate 21 salsicce provenienti da 13 negozi.

In 13 di esse sono state riscontrate carenze nell'etichettatura, ovvero l'ordine degli ingredienti era errato. In altri 3 prodotti le percentuali di carne non corrispondevano a quelle riportate sull'etichetta.

In altre due invece non erano evidenziati gli ingredienti allergenici. Infine non è stata rilevata l'aggiunta di carne estranea.