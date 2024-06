Vigili del fuoco in azione Vigili del fuoco

Un uomo di circa 60 anni, domenica attorno alle 6.30, è stato salvato dalle acque del Lago Maggiore a Verbania.

Si trovava in difficoltà aggrappato a un tronco, a una distanza di circa 200 metri dalla riva, nella zona della foce del fiume Toce.

Soccorso in forte stato di ipotermia, ma cosciente, è stato issato a bordo di una imbarcazione da una squadra nautica dei vigili del fuoco e dalla guardia costiera. In seguito è stato trasportato all'ospedale.

Sono in corso gli accertamenti sul motivo per cui l'uomo si trovava in acqua senza indossare alcuna dotazione di sicurezza.

