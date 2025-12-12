  1. Clienti privati
Grigioni Il cantone arriva in soccorso dopo il «no» all'ospedale di Samedan

Swisstxt

12.12.2025 - 11:32

Samedan
Samedan
RSI

A partire dal primo aprile 2026 il gruppo dell'ospedale cantonale di Coira dovrebbe garantire l'assistenza sanitaria in Alta Engadina.

SwissTXT

12.12.2025, 11:32

12.12.2025, 14:08

L'offerta medica verrà adattata, il che comporterà anche delle conseguenze per il personale. A fine marzo 2026 la Fondazione Sanitaria Alta Engadina (FSAE) sarà insolvente, come scritto nero su bianco la stessa fondazione.

È la conseguenza del fallimento del credito salvavita di 50,8 milioni per gli accordi di prestazione fra gli undici Comuni dell'Alta Engadina e la FSAE saltato a inizio novembre. I quattro mesi concessi ora dalla moratoria permettono di riorganizzare l'assistenza sanitaria nella regione.

