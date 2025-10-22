Oltre a dei prezzi speciali per l'accesso alle piste, sono previsti sconti nei ristoranti, sulle lezioni e sul noleggio delle attrezzature (immagine d'archivio). TiPress

San Bernardino Swiss Alps e Ticinopass lanciano una collaborazione che avvicina le aree sciistiche di Ticino e Moesano. Da oggi, i possessori dell'abbonamento stagionale di San Bernardino ottengono il 20% di sconto sulle giornaliere nelle stazioni ticinesi, mentre i titolari di Ticinopass beneficiano dello stesso sconto a San Bernardino.

Keystone-SDA SDA

L'accordo – indica una nota odierna di San Bernardino Swiss Alps – include anche vantaggi come il 10% di sconto nei ristoranti in quota e sulle lezioni di sci a San Bernardino, oltre al 20% sul noleggio attrezzature.

«Un passo concreto per valorizzare il territorio e favorire la mobilità», dichiara Niccolò Meroni, portavoce di San Bernardino citato nel comunicato. Giovanni Frapolli di Ticinopass aggiunge: «Questa intesa promuove scelte semplici e qualità, con benefici immediati per gli sciatori».

Entrambe le realtà offrono promozioni autunnali: San Bernardino con la Superpremière (-15% sugli abbonamenti di ottobre) e la Stagionale Family (bambini 0-5 anni gratis, -50% per ogni figlio), Ticinopass con accesso illimitato e sconti presso partner. Un inverno – si legge nella nota – all'insegna di accessibilità, collaborazione e nuove opportunità per gli appassionati della neve.