  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sconti per gli abbonati Ticino e San Bernardino lanciano una collaborazione fra aree sciistiche: ecco i vantaggi

SDA

22.10.2025 - 18:03

Oltre a dei prezzi speciali per l'accesso alle piste, sono previsti sconti nei ristoranti, sulle lezioni e sul noleggio delle attrezzature (immagine d'archivio). 
Oltre a dei prezzi speciali per l'accesso alle piste, sono previsti sconti nei ristoranti, sulle lezioni e sul noleggio delle attrezzature (immagine d'archivio). 
TiPress

San Bernardino Swiss Alps e Ticinopass lanciano una collaborazione che avvicina le aree sciistiche di Ticino e Moesano. Da oggi, i possessori dell'abbonamento stagionale di San Bernardino ottengono il 20% di sconto sulle giornaliere nelle stazioni ticinesi, mentre i titolari di Ticinopass beneficiano dello stesso sconto a San Bernardino.

Keystone-SDA

22.10.2025, 18:03

22.10.2025, 18:19

L'accordo – indica una nota odierna di San Bernardino Swiss Alps – include anche vantaggi come il 10% di sconto nei ristoranti in quota e sulle lezioni di sci a San Bernardino, oltre al 20% sul noleggio attrezzature.

«Un passo concreto per valorizzare il territorio e favorire la mobilità», dichiara Niccolò Meroni, portavoce di San Bernardino citato nel comunicato. Giovanni Frapolli di Ticinopass aggiunge: «Questa intesa promuove scelte semplici e qualità, con benefici immediati per gli sciatori».

Entrambe le realtà offrono promozioni autunnali: San Bernardino con la Superpremière (-15% sugli abbonamenti di ottobre) e la Stagionale Family (bambini 0-5 anni gratis, -50% per ogni figlio), Ticinopass con accesso illimitato e sconti presso partner. Un inverno – si legge nella nota – all'insegna di accessibilità, collaborazione e nuove opportunità per gli appassionati della neve.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Trump ha già in programma di partecipare al WEF... ma non ha nemmeno ricevuto l'invito

Altre notizie

Ticino. Dalle ARP alle Preture di protezione: ecco il messaggio del Governo

TicinoDalle ARP alle Preture di protezione: ecco il messaggio del Governo

Grigioni. Cinque partiti retici contrari all'iniziativa sui vitalizi dei ministri

GrigioniCinque partiti retici contrari all'iniziativa sui vitalizi dei ministri

Dopo 6 tornate di trattative. Rinnovato il CCL delle FART: «Equilibrio tra eque condizioni di lavoro e sostenibilità economica»

Dopo 6 tornate di trattativeRinnovato il CCL delle FART: «Equilibrio tra eque condizioni di lavoro e sostenibilità economica»