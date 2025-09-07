Immagine d'archivio Tipress

Sull'A13 la galleria del San Bernardino è stata temporaneamente chiusa, nel primo pomeriggio di domenica, a causa di un problema tecnico.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), interpellato dall'agenzia Keystone-ATS, ha spiegato che si è trattato di un provvedimento precauzionale per del fumo proveniente da un'auto sulla vicina strada del Passo del San Bernardino.

Per la vettura in questione, sono intervenuti i servizi d'emergenza del tunnel. E durante la chiusura di quest'ultimo, a entrambi i portali si sono formate delle code.

Il traffico è rimasto bloccato anche sul passo, come riferisce il TCS.