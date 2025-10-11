Violenza giovanileUn 13enne accoltella un 15enne a San Gallo
11.10.2025 - 12:00
Episodio di violenza giovanile ieri sera a San Gallo: un 13enne kosovaro ha accoltellato un 15enne siriano, ferendolo al braccio, nel corso di una lite avvenuta davanti al ristorante McDonald's situato vicino alla stazione.
Stando a quanto indica oggi la polizia cantonale il diverbio è scoppiato poco prima delle 21.30.
Sul posto sono arrivate alcune pattuglie di agenti, che hanno arrestato l'aggressore. Il ragazzo ferito è stato accompagnato all'ospedale.
La procura dei minorenni sta indagando per far luce sul caso.