Violenza giovanile Un 13enne accoltella un 15enne a San Gallo

SDA

11.10.2025 - 12:00

La polizia è dovuta intervenire in forze (immagine d'archivio).
La polizia è dovuta intervenire in forze (immagine d'archivio).
Keystone

Episodio di violenza giovanile ieri sera a San Gallo: un 13enne kosovaro ha accoltellato un 15enne siriano, ferendolo al braccio, nel corso di una lite avvenuta davanti al ristorante McDonald's situato vicino alla stazione.

Keystone-SDA

11.10.2025, 12:00

11.10.2025, 12:09

Stando a quanto indica oggi la polizia cantonale il diverbio è scoppiato poco prima delle 21.30.

Sul posto sono arrivate alcune pattuglie di agenti, che hanno arrestato l'aggressore. Il ragazzo ferito è stato accompagnato all'ospedale.

La procura dei minorenni sta indagando per far luce sul caso.

