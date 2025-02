Tipress

Il materiale contenente arsenico prodotto dallo scavo per la realizzazione della seconda galleria del San Gottardo non è pericoloso per l’uomo e l’ambiente, né nel breve né nel lungo termine.

Swisstxt

Lo dice il Consiglio federale, in risposta a un’interpellanza della deputata Greta Gysin (Verdi).

Nel suo scritto, il Governo spiega che l’elemento – presente naturalmente nel massiccio del San Gottardo – rappresenta una minaccia soltanto se viene disciolto nelle acque.

L’arsenico, aggiunge, «non è stato rilevato nelle acque che fuoriescono in superficie». Le opzioni per la gestione del materiale sono ancora in corso di valutazione.