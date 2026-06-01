La galleria di base del San Gottardo archivio sda

La galleria di base del San Gottardo festeggia oggi i suoi dieci anni. Inaugurata il 1. giugno 2016, con i suoi 57 chilometri di lunghezza ha permesso di cambiare profondamente i collegamenti tra nord e sud della Svizzera e dell'Europa, si legge in un comunicato odierno delle FFS.

Keystone-SDA SDA

Dall'inaugurazione del tunnel ferroviario più lungo al mondo, lo hanno attraversato 276'000 treni merci e 169'000 convogli passeggeri. Con l'apertura della galleria del Monte Ceneri, il traffico regionale è poi ulteriormente mutato.

Oggi il viaggio tra Lugano e Zurigo dura meno di 2 ore, con un risparmio di tempo medio di 50 minuti rispetto al 2015. Parallelamente, la domanda di trasporto passeggeri sull'asse del San Gottardo è quasi raddoppiata e da un po' meno di due anni vige la cadenza semi oraria, con un treno ogni 30 minuti per direzione sull'arco dell'intera giornata

«Negli ultimi dieci anni, questa galleria ha trasformato in modo duraturo il traffico transalpino e ha rafforzato l'asse nord-sud europeo», ha detto il CEO delle FFS Vincent Ducrot, citato nella nota.

Più capacità per il traffico merci

Il nuovo traforo non è però stato utile solo per i passeggeri: i convogli merci possono viaggiare a velocità più elevate e trainare un maggior numero di carri, con carichi più pesanti rispetto alla vecchia linea di montagna. Il volume trasportato è aumentato di conseguenza, passando da 17,8 milioni di tonnellate nel 2015 a 24,2 milioni di tonnellate nel 2025.

Costruita nel 1882, la linea panoramica rimane importante: circa 1400 passeggeri al giorno la percorrono a bordo dei treni «Gottardo» della Schweizerische Südostbahn (SOB).

La tratta offre poi una valida alternativa in caso di chiusura della galleria di base, come ha mostrato il periodo in seguito al parziale deragliamento del 2023. Non va poi dimenticata la validità da un punto di vista turistico.

Tornando alla galleria di base, per mantenere elevate le prestazioni, le FFS investono ogni anno circa 35 milioni di franchi in manutenzione. L'abrasione di freni e materiali metallici viene ad esempio rimossa con sistemi di pulizia robotizzati, mentre i binari vengono monitorati con strumenti ad alta precisione.