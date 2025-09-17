  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pirati della strada Oltre 40 sorpassi nel tunnel del Gottardo, denunciati due centauri

Swisstxt

17.9.2025 - 10:03

Sorpassi a raffica nel tunnel
Sorpassi a raffica nel tunnel
Tipress

Due motociclisti hanno effettuato 46 sorpassi nel tunnel del San Gottardo lunedì pomeriggio, attorno alle 13.30, quando una segnalazione è giunta alla Centrale comune d'allarme (CECAL).

SwissTXT

17.09.2025, 10:03

17.09.2025, 10:19

Un britannico di 30 anni, residente nel Regno Unito, e un italiano di 25, residente in Francia, fermati dalla polizia urana, sono stati denunciati come pirati della strada.

L'analisi delle videocamere, come riferisce mercoledì una nota della polizia cantonale, ha rivelato che i centauri hanno superato 3 mezzi pesanti e 43 veicoli leggeri, infrangendo il divieto vigente all'interno della galleria.

Ai due è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera e sono stati sequestrati i motoveicoli.

Cose da pazzi. Fa 47 sorpassi nel tunnel del San Gottardo, denunciato un centauro 46enne

Cose da pazziFa 47 sorpassi nel tunnel del San Gottardo, denunciato un centauro 46enne

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Gli esperti lanciano l'allarme dopo il decesso di Franzoso: «Sci troppo veloce, troppo pericoloso»
Tre suore lasciano la casa di riposo e tornano al convento: «Sempre ubbidienti, ma questo è troppo»
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears

Altre notizie

News. Cercatore di funghi muore a Carena

NewsCercatore di funghi muore a Carena

Bellinzona. Piazza Nosetto invasa da cartacce. Ecco di cosa si tratta

BellinzonaPiazza Nosetto invasa da cartacce. Ecco di cosa si tratta

Frana. Brienz e le 5 domande aperte che non hanno precedenti dopo il trasferimento

FranaBrienz e le 5 domande aperte che non hanno precedenti dopo il trasferimento