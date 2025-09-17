Sorpassi a raffica nel tunnel Tipress

Due motociclisti hanno effettuato 46 sorpassi nel tunnel del San Gottardo lunedì pomeriggio, attorno alle 13.30, quando una segnalazione è giunta alla Centrale comune d'allarme (CECAL).

Un britannico di 30 anni, residente nel Regno Unito, e un italiano di 25, residente in Francia, fermati dalla polizia urana, sono stati denunciati come pirati della strada.

L'analisi delle videocamere, come riferisce mercoledì una nota della polizia cantonale, ha rivelato che i centauri hanno superato 3 mezzi pesanti e 43 veicoli leggeri, infrangendo il divieto vigente all'interno della galleria.

Ai due è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera e sono stati sequestrati i motoveicoli.