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Grigioni Santa Domenica e Cons diventano insediamenti da proteggere

Swisstxt

22.4.2026 - 16:54

Santa Domenica in Calanca
Santa Domenica in Calanca
Keystone

Cons e Santa Domenica entrano a far parte dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Lo ha deciso il Consiglio federale.

Redazione blue News

22.04.2026, 16:54

22.04.2026, 17:00

Come riporta la RSI, la revisione effettuata dal governo si è concentrata in particolare su Moesano e Surselva. La maggior parte degli insediamenti - quattordici, per l'esattezza - sono stati mantenuti. Degen, invece, è stato cancellato.

L'ISOS conta oltre 1'000 insediamenti svizzeri, fra strade, piazze, edifici e paesaggi. Questi vengono tutelati con zone protette e normative sulla progettazione.

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