Santa Domenica in Calanca Keystone

Cons e Santa Domenica entrano a far parte dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Lo ha deciso il Consiglio federale.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, la revisione effettuata dal governo si è concentrata in particolare su Moesano e Surselva. La maggior parte degli insediamenti - quattordici, per l'esattezza - sono stati mantenuti. Degen, invece, è stato cancellato.

L'ISOS conta oltre 1'000 insediamenti svizzeri, fra strade, piazze, edifici e paesaggi. Questi vengono tutelati con zone protette e normative sulla progettazione.