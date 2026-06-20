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News Sarott presidente della Lia Rumantscha

Swisstxt

20.6.2026 - 23:25

La sede della Lia Rumantscha a Coira
La sede della Lia Rumantscha a Coira
Keystone

Chasper Sarott è stato eletto sabato nuovo presidente della Lia Rumantscha.

SwissTXT

20.06.2026, 23:25

La nomina è avvenuta durante l'assemblea dei delegati svoltasi a Samedan (GR), si legge in un comunicato dell'organizzazione linguistica. L'engadinese Sarott, attuale vicedirettore e responsabile del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha lavorato come diplomatico e ambasciatore in diversi Paesi, tra cui Libano, Polonia, Madagascar e Repubblica Democratica del Congo. La Lia Rumantscha (in italiano Lega Romancia) è la principale organizzazione linguistica e culturale per la difesa e la promozione della lingua romancia, la quarta lingua nazionale svizzera.

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