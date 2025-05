La nuova sede dell'aeroporto di Locarno DT

È stata inaugurata venerdì la nuova sede dell’aeroporto cantonale di Locarno.

Swisstxt

Gli spazi, situati sopra l’attuale ufficio C, saranno a disposizione della direzione aeroportuale per i prossimi dieci anni, in attesa della seconda fase degli interventi di ristrutturazione.

Questa fase, attualmente in studio di fattibilità, comprenderà infrastrutture logistiche e di servizio per il pubblico, tra cui un accesso definitivo all’area aeroportuale, un nuovo edificio con ristorante, alloggi, parcheggi e il nuovo ufficio C.

Il direttore del DT Claudio Zali ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori e il partenariato col privato.