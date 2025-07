Novità sul caso della donna trovata morta Tipress

Nelle scorse ore è stato rilasciato il giovane arrestato per la morte di una 23enne di Bellinzona.

Il fermo era scattato il giorno successivo alla scoperta del cadavere, avvenuta il 3 luglio in un appartamento di Vicolo al Sasso.

Dall’inchiesta, che è stata affidata alla procuratrice pubblica Chiara Buzzi, non è infatti emerso l’intervento di terzi nel decesso della donna, sulle cui cause esatte le verifiche risultano ancora in corso.

Il 27enne svizzero resta comunque indagato a piede libero. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è quello di omissione di soccorso.