Immagine d'illusatrazione sda

Un forum italiano con 200.000 iscritti, che raccoglieva immagini intime di donne, è stato chiuso. Il sito era noto anche nel nostro Cantone, dove gli utenti condividevano e commentavano foto.

Dopo la chiusura del gruppo Facebook «Mia moglie» in Italia, che contava 32.000 iscritti e raccoglieva immagini intime rubate di donne, un nuovo caso di voyeurismo online ha scosso il web. Si trattava di un forum a sfondo sessuale, attivo dal 2005, che è stato chiuso dopo numerose denunce.

Lo riporta il sito della «RSI», spiegando che il forum, anch'esso di origine italiana, contava 200.000 utenti e fungeva da album online per foto di donne sconosciute e pubbliche, incluse figure politiche come la premier Giorgia Meloni.

Le immagini, sia pubbliche che private, venivano commentate con linguaggio esplicito e volgare. Nonostante la chiusura, il problema persiste: gli utenti si riorganizzano facilmente in nuovi spazi, come su Telegram, dove è più difficile rintracciarli.

Sito conosciuto anche in Ticino

Sebbene il sito fosse italiano, era conosciuto anche in Ticino. La giornalista Andorra Garobbio ha raccontato ai microfoni del programma SEIDISERA della RSI di aver scoperto una sezione dedicata alle ragazze ticinesi, suscitando preoccupazione.

Gli utenti ticinesi scambiavano e commentavano foto, cercando materiale di ragazze locali. Molte immagini provenivano da profili social, accompagnate da nomi e cognomi.

Il forum ospitava anche materiale esplicito, a volte video intimi di donne del settore a luci rosse, altre volte immagini amatoriali diffuse senza consenso. Gli utenti discutevano di varie ragazze, da quelle popolari sui social a presentatrici TV, fino a conoscenti locali.

Pagina usata anche per la ricerca di informazioni e materiale

La pagina era utilizzata anche per la ricerca di informazioni e materiale. Alcuni utenti chiedevano foto o video di specifiche ragazze, come bariste di locali noti, o condividevano esperienze personali, discutendo se una ragazza fosse facilmente accessibile.

Lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, anch'egli intervistato da SEIDISERA, ha espresso preoccupazione per questa tendenza voyeuristica. Ha sottolineato che le perversioni esistono da sempre, ma i social complicano la situazione, favorendo l'aggregazione di comportamenti aggressivi e violenti.

Mendolicchio ha concluso che sono necessarie regole sui social per evitare che diventino zone franche per comportamenti inappropriati.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA