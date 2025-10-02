  1. Clienti privati
Vacallo Escavatore si rovescia nella Breggia, strada chiusa verso la dogana di Maslianico

Swisstxt

2.10.2025 - 12:45

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Un operaio è uscito illeso da un incidente sul lavoro avvenuto oggi, giovedì, in territorio di Vacallo-Pizzamiglio, vicino alla dogana.

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

02.10.2025, 13:08

L'uomo era alla guida di un escavatore attivo sul letto del fiume Breggia quando il mezzo meccanico si è rovesciato su un fianco rimanendo parzialmente sommerso. L'operaio è riuscito a uscire dalla cabina e a salvarsi.

Come riporta «Tio», la Polizia cantonale, che conferma l'incidente, e il Centro Soccorso Cantonale dei Pompieri del Mendrisiotto, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Como, sono prontamente intervenuti.

Nel fiume sono state posizionate le apposite barriere galleggianti per evitare lo sversamento di carburante.

Per rimuovere l'escavatore sommerso occorre intervenire con un altro mezzo pesante. Perciò, come si legge sul sito d'informazione, la strada cantonale via del Breggia (dal ponte Picio alla dogana in entrata da Maslianico) è chiusa al traffico fino alle ore 21 di oggi.

Il provvedimento è confermato dal Municipio di Vacallo, che precisa che il traffico veicolare è stato deviato su via al Colle – via Pizzamiglio.

