  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Val Bavona, scelto il progetto per la rinascita dopo l'alluvione

Swisstxt

6.5.2026 - 12:15

Dopo l'alluvione.
Dopo l'alluvione.
Keystone

A quasi due anni dall’alluvione in Valle Maggia, il Municipio di Cevio sceglie il progetto che guiderà la rinascita dell’area di Fontana - Bosco - Mondada in Val Bavona.

Redazione blue News

06.05.2026, 12:15

06.05.2026, 13:08

A quasi due anni dall’alluvione che ha colpito la Valle Maggia, prende forma il progetto per la rinascita dell'area di Fontana - Bosco - Mondada, in Val Bavona.

Il Municipio di Cevio ha scelto il progetto «Il tempo della natura», firmato dal Consorzio Baloi, al termine della procedura di selezione.

La progettazione preliminare sarà affidata al gruppo guidato da LAND Suisse di Lugano, insieme a Oikos di Bellinzona e IM Maggia Engineering di Locarno.

Come indicato nella nota diffusa mercoledì, la proposta è stata premiata per il suo approccio paesaggistico, ritenuto coerente con l’evoluzione naturale e le caratteristiche del territorio della Val Bavona.

I più letti

La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita
Pete Hegseth riorganizza il Pentagono, caccia i generali, fa entrare amici e parenti, compresa sua moglie

Altre notizie

Grigioni. Processo Quadroni, ex poliziotto assolto da tutti capi accusa

GrigioniProcesso Quadroni, ex poliziotto assolto da tutti capi accusa

Infortunio. Folgorato alla stazione di Bellinzona, identificata la vittima

InfortunioFolgorato alla stazione di Bellinzona, identificata la vittima

Aree golenali. Giornata di visita per le opere di rinaturazione tra Lumino e San Vittore

Aree golenaliGiornata di visita per le opere di rinaturazione tra Lumino e San Vittore