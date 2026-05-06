TicinoVal Bavona, scelto il progetto per la rinascita dopo l'alluvione
Swisstxt
6.5.2026 - 12:15
A quasi due anni dall’alluvione in Valle Maggia, il Municipio di Cevio sceglie il progetto che guiderà la rinascita dell’area di Fontana - Bosco - Mondada in Val Bavona.
Redazione blue News
06.05.2026, 12:15
06.05.2026, 13:08
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A quasi due anni dall’alluvione che ha colpito la Valle Maggia, prende forma il progetto per la rinascita dell'area di Fontana - Bosco - Mondada, in Val Bavona.
Il Municipio di Cevio ha scelto il progetto «Il tempo della natura», firmato dal Consorzio Baloi, al termine della procedura di selezione.
La progettazione preliminare sarà affidata al gruppo guidato da LAND Suisse di Lugano, insieme a Oikos di Bellinzona e IM Maggia Engineering di Locarno.
Come indicato nella nota diffusa mercoledì, la proposta è stata premiata per il suo approccio paesaggistico, ritenuto coerente con l’evoluzione naturale e le caratteristiche del territorio della Val Bavona.