La struttura tubolare che sostiene lo schermo in Piazza grande a Locarno fu progettata 54 anni fa dall’architetto ticinese Livio Vacchini. KEYSTONE

Continua la discussione tra chi è favore e chi contrario alla sostituzione dello storico schermo della Piazza Grande.

Swisstxt

Venerdì a Locarno si è tenuto un incontro informativo promosso dal comitato della petizione «Don’t touch the screen» Il comitato ha ribadito la volontà di mantenere il dialogo aperto con la direzione del Festival, auspicando una soluzione condivisa.

La petizione ha già raccolto migliaia di firme. Alcuni partecipanti si sono però detti aperti al cambiamento, comprendendo le motivazioni economiche del Festival: il nuovo schermo permetterebbe un risparmio di tre milioni in vent’anni e tempi di montaggio più rapidi.