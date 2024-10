I collegamenti TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti dallo sciopero della ferrovia italiana. keystone

In Italia è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato (FS), dalle ore 21 di domani, sabato, alle ore 21 di domenica 13 ottobre.

Lo sciopero, sottolinea l'azienda ferroviaria in una nota, «potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia».

«Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale», mette in guardia l'operatore.

Trenitalia (una controllata al 100% di FS), tenuto conto delle «possibili importanti ripercussioni sul servizio», invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.

Non toccati i collegamenti TILO in Svizzera

TILO comunica che a causa dello sciopero i servizi TILO RE80, S10, S30 e S50 in Italia potranno subire delle modifiche alla circolazione mentre i collegamenti TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.

In caso di non effettuazione dei treni sulla linea S50, i servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie. Dato che lo sciopero si svolge durante un giorno festivo, non sono previste fasce orarie di garanzia.

