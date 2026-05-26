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News Sciopero in Italia, TILO informa

Swisstxt

26.5.2026 - 12:36

Lo sciopero dei treni passeggeri in Italia è previsto il 28 e 29 maggio
Lo sciopero dei treni passeggeri in Italia è previsto il 28 e 29 maggio
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In vista dello sciopero nazionale dei trasporti in Italia nei giorni di giovedì 28 e venerdì 29 maggio, TILO precisa che dalle ore 21.00 del 28 alle 21.00 del 29 maggio i RE80, S10, S30, S40 e S50 non circoleranno in Italia.

Redazione blue News

26.05.2026, 12:36

26.05.2026, 12:38

I TILO in Svizzera non saranno invece coinvolti.

Si precisa in pratica che «in caso di non effettuazione dei treni sulla linea S50, i servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto saranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie».

Saranno attive le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00, i cui circoleranno i treni nella lista dei «Servizi Minimi Garantiti» sul sito di Trenord.

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