In vista dello sciopero nazionale dei trasporti in Italia nei giorni di giovedì 28 e venerdì 29 maggio, TILO precisa che dalle ore 21.00 del 28 alle 21.00 del 29 maggio i RE80, S10, S30, S40 e S50 non circoleranno in Italia.
Redazione blue News
26.05.2026, 12:36
26.05.2026, 12:38
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I TILO in Svizzera non saranno invece coinvolti.
Si precisa in pratica che «in caso di non effettuazione dei treni sulla linea S50, i servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto saranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie».
Saranno attive le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00, i cui circoleranno i treni nella lista dei «Servizi Minimi Garantiti» sul sito di Trenord.