I partecipanti in Piazza Collegiata tipress

Decine di giovani sono scesi in strada venerdì a Bellinzona per uno sciopero per il clima, partendo alle 14h00 da Largo Elvezia e passando da Piazza Collegiata per raggiungere Piazza Governo.

Swisstxt

Lì hanno consegnato le firme raccolte a sostegno della petizione «Andateci voi a scuola!», lanciata il 15 marzo in occasione del quinto anniversario del primo sciopero internazionale in Ticino.

La richiesta contenuta nel testo è quella di organizzare una seduta informativa destinata ai granconsiglieri e incentrata sulla crisi climatica, che sia moderata da esperti per rendere «più consapevoli le decisioni della classe politica che ci rappresenta».

Swisstxt