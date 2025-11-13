Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

A causa di uno sciopero programmato per domenica 16 novembre, i servizi TILO RE80, S10, S30 e S50 non circoleranno in Italia. I collegamenti in territorio svizzero non saranno coinvolti.

SwissTXT Swisstxt

«In caso di non effettuazione dei treni sulla linea S50, i servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie» si legge in un comunicato.

Dato che lo sciopero si svolge durante un festivo, le fasce orarie di garanzia non saranno garantite. Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, TILO invita i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci e alle informazioni sui monitor.