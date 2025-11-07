  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Attenzione! Sciopero del trasporto pubblico locale venerdì in Lombardia

Swisstxt

7.11.2025 - 07:12

Ansa

I sindacati di base del settore trasporti hanno indetto per oggi un'agitazione di 24 ore che interesserà il trasporto pubblico locale, soprattutto a Milano (metropolitana, tram e altri mezzi di superficie gestiti da ATM), ma anche le ferrovie e la rete autostradale.

SwissTXT

07.11.2025, 07:12

07.11.2025, 07:35

Sono previste comunque fasce di garanzia dall'inizio del servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Lo sciopero autostradale di quattro ore per turno interessa la Lainate-Chiasso e la Milano'Varese. L'agitazione riguarda anche altre regioni e città fuori dalla Lombardia.

I più letti

Disastro elettorale per Trump, aria di tempesta alla Casa Bianca?
Diego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Beccati mentre fanno sesso alla guida a 140 km/h sull'autostrada tedesca
Panico nello Studio Ovale! Un uomo collassa accanto a Trump

Altre notizie

Serie TV. «La linea della palma», un thriller d'arte di Fulvio Bernasconi

Serie TV«La linea della palma», un thriller d'arte di Fulvio Bernasconi

Al valico di Brogeda. Fermate in dogana due auto con lingotti d'oro dal valore totale di oltre 100'000 franchi

Al valico di BrogedaFermate in dogana due auto con lingotti d'oro dal valore totale di oltre 100'000 franchi

Grigioni. Il personale turistico ora si offre con un’App

GrigioniIl personale turistico ora si offre con un’App