Ansa

I sindacati di base del settore trasporti hanno indetto per oggi un'agitazione di 24 ore che interesserà il trasporto pubblico locale, soprattutto a Milano (metropolitana, tram e altri mezzi di superficie gestiti da ATM), ma anche le ferrovie e la rete autostradale.

SwissTXT Swisstxt

Sono previste comunque fasce di garanzia dall'inizio del servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Lo sciopero autostradale di quattro ore per turno interessa la Lainate-Chiasso e la Milano'Varese. L'agitazione riguarda anche altre regioni e città fuori dalla Lombardia.