Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde (foto d'archivio). Ti-Press

Ha riportato gravi ferite alla testa un 66enne operaio italiano del Luganese rimasto vittima giovedì, poco prima delle 10:30, di un incidente sul lavoro in un magazzino in via Cantonale a Bironico.

Stando a una prima ricostruzione, un collega 58enne, anche lui italiano ma residente nel Mendrisiotto, stava trasportando delle assi di legno per mezzo di un carrello elevatore.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il 66enne, mentre partecipava alla manovra indietreggiando davanti al mezzo, è scivolato e ha battuto la testa a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde.