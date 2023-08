Nuove informazioni dalla polizia sulla scomparsa di Romina Cerulli

Romina Cerulli la sera della sua scomparsa. Polizia cantonale del Ticino

Romina Cerulli è scomparsa nella sera del 25 agosto da Locarno. Oggi, giovedì 31 agosto, la Polizia cantonale ticinese ha comunicato nuovi dettagli.

La donna è stata notata la sera in cui si sono perse le sue tracce tra le 22:12 e le 22:25 nella zona stazione FFS a Muralto, per poi spostarsi in direzione di Via San Gottardo a Minusio.

Indossava pantaloncini e maglietta di colore rosa-fucsia, un cappello di paglia e uno zaino celeste. Portava anche in mano una sacca rettangolare di colore nero.

Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento è pregato di contattare la Centrale comune d'allarme allo 0848 25 55 55.

Swisstxt