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Si cercano gli autori Due feriti negli scontri in Pensilina a Lugano, la polizia ha usato spray urticante

Swisstxt

2.5.2026 - 08:59

È stato necessario un massiccio intervento della polizia per ristabilire la quiete nel centro città.
È stato necessario un massiccio intervento della polizia per ristabilire la quiete nel centro città.
KEYSTONE

Momenti di tensione venerdì sera nel centro di Lugano, in zona Pensilina Botta, dove poco dopo le 22.30 sono stati segnalati dei disordini. 

Redazione blue News

02.05.2026, 08:59

02.05.2026, 11:51

La situazione, secondo quanto comunicato sabato dalla Polizia cantonale e dalla Polizia della Città di Lugano, è degenerata per cause ancora da chiarire, provocando il ferimento leggero di due persone, prontamente soccorse.

Sul posto sono intervenuti dapprima gli agenti della Polizia della Città di Lugano, in seguito affiancati dalla Polizia cantonale e dalla Polizia Ceresio Nord. Presenti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Durante l’intervento, riferiscono le autorità, alcuni presenti hanno ostacolato l’operato degli agenti, rendendo necessario anche l’utilizzo dello spray urticante.

La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 23.

Alla base potrebbe esserci uno scontro politico

Secondo quanto riportato in precedenza dalla RSI, i disordini sono avvenuti a margine dei festeggiamenti del Primo maggio.

Alcuni testimoni sentiti dall’emittente avevano parlato di una possibile matrice politica.

La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità.

Considerati gli approfondimenti in corso, non verranno per ora rilasciate ulteriori informazioni.

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