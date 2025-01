Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Due persone hanno riportato ferite non gravi in un incidente della circolazione avvenuto martedì pomeriggio in via San Gottardo ad Arbedo-Castione.

Un’auto, dopo aver urtato un palo, è infatti entrata in collisione con un’altra vettura che circolava in senso opposto. I feriti sono stati presi a carico dalla Croce Verde di Bellinzona.