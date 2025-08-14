Polizia cantonale TI-Press (foto d'archivio)

In mattinata l’uomo era rimasto gravemente ferito nello scontro con un’auto.

SwissTXT Sara Matasci

È morto il motociclista svizzero di 76 anni che, giovedì mattina, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione nel Luganese, a Madonna del Piano (Tresa). Lo ha reso noto nel primo pomeriggio la Polizia cantonale.

L’incidente si era verificato poco dopo le 9. L'uomo, proveniente da Ponte Tresa, stava circolando lungo la strada cantonale, quando si è scontrato con un’auto che procedeva in senso opposto e stava svoltando per entrare in una stazione di servizio.

La polizia ha comunicato che è intervenuto il Care Team per prestare sostegno psicologico.