L’incidente è avvenuto verso le 13:15 in via San Gottardo, nei pressi del campo di calcio.
Come scrive la radiotelevisione, un veicolo immatricolato in Ticino, che circolava in direzione di Locarno, è entrato in collisione - per motivi da stabilire - con una vettura immatricolata oltre Gottardo. In seguito una terza auto immatricolata a Zurigo ha urtato la prima vettura.
Sul luogo sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e del Servizio Ambulanza Moesano, che hanno dato le prime cure a quattro dei sette occupanti dei veicoli.
Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata.