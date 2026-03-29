Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Tre auto si sono scontrate oggi, domenica, sulla strada cantonale a Cadenazzo. Il bilancio è di quattro feriti leggeri, due dei quali sono bambini. Lo riporta la RSI.

L’incidente è avvenuto verso le 13:15 in via San Gottardo, nei pressi del campo di calcio.

Come scrive la radiotelevisione, un veicolo immatricolato in Ticino, che circolava in direzione di Locarno, è entrato in collisione - per motivi da stabilire - con una vettura immatricolata oltre Gottardo. In seguito una terza auto immatricolata a Zurigo ha urtato la prima vettura.

Sul luogo sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e del Servizio Ambulanza Moesano, che hanno dato le prime cure a quattro dei sette occupanti dei veicoli.

Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata.