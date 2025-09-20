  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Scontro frontale fra due auto, due feriti a Bonaduz

Swisstxt

20.9.2025 - 15:53

L'incidente a Bonaduz.
L'incidente a Bonaduz.
Polizia cantonale dei Grigioni

Due persone sono rimaste ferite questo sabato verso le 05:45 in uno scontro frontale tra le loro due auto sulla N13 a Bonaduz (GR).

SwissTXT

20.09.2025, 15:53

20.09.2025, 15:56

Si tratta di un 60enne che stava viaggiando in direzione Thusis e un 59enne che circolava in direzione di Coira.

Durante le operazioni di recupero e di indagine è scoppiato un incendio, partito dal motore del veicolo del 59enne, che è stato rapidamente spento da 15 vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato per circa tre ore.

Il 60enne, con ferite di media gravità, è stato trasferito all’ospedale di Coira. Il 59enne, con ferite lievi, si è sottoposto da solo a una visita medica in un secondo momento.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

Altre notizie

Ticino. Inaugurato a Bombinasco il foyer per i richiedenti l'asilo minorenni

TicinoInaugurato a Bombinasco il foyer per i richiedenti l'asilo minorenni

Grigioni. Quattro incidenti con tre feriti a Coira in un pomeriggio

GrigioniQuattro incidenti con tre feriti a Coira in un pomeriggio

Politica svizzera su Gaza. Bellinzona, protesta contro Ignazio Cassis davanti al Teatro Sociale

Politica svizzera su GazaBellinzona, protesta contro Ignazio Cassis davanti al Teatro Sociale