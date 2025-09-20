L'incidente a Bonaduz. Polizia cantonale dei Grigioni

Due persone sono rimaste ferite questo sabato verso le 05:45 in uno scontro frontale tra le loro due auto sulla N13 a Bonaduz (GR).

SwissTXT Swisstxt

Si tratta di un 60enne che stava viaggiando in direzione Thusis e un 59enne che circolava in direzione di Coira.

Durante le operazioni di recupero e di indagine è scoppiato un incendio, partito dal motore del veicolo del 59enne, che è stato rapidamente spento da 15 vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato per circa tre ore.

Il 60enne, con ferite di media gravità, è stato trasferito all’ospedale di Coira. Il 59enne, con ferite lievi, si è sottoposto da solo a una visita medica in un secondo momento.