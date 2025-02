Uno scontro frontale tra due autoveicoli è avvenuto venerdì verso le 17:30 sulla Cantonale tra Paradiso e Melide, nella zona del Capo San Martino.

Soccorso dalla Croce Verde archivio tipress

Swisstxt

Una Mercedes, immatricolata a Zurigo, che procedeva verso Paradiso è entrata in collisione, per cause al momento ignote, con una Peugeot immatricolata in Italia.

L'anziano conducente di una delle vetture è rimasto leggermente ferito. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Lugano, che dopo le prime cure ha trasportato l'uomo al pronto soccorso.

La Polizia ha chiuso la strada e il traffico è rimasto fortemente perturbato per circa un'ora.