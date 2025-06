Incidente a Mesocco. Polizia Canton Grigioni

Collisione tra un'auto e un pulmino sull'A13 a Mesocco: due feriti lievi e traffico rallentato per oltre un'ora.

Redazione blue News fon

Lunedì pomeriggio, intorno alle 14:30, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A13, nel territorio di Mesocco.

Secondo le prime ricostruzioni, un'auto e un pulmino, che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrati frontalmente. Le cause dell'impatto non sono ancora chiare e sono in fase di accertamento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del Servizio ambulanza del Moesano, che hanno prestato le prime cure a due persone ferite, successivamente trasportate in ospedale per ulteriori controlli. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

La Polizia cantonale grigionese è intervenuta per effettuare i rilievi del caso. La circolazione sulla A13 ha subito rallentamenti per circa un'ora.