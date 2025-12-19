  1. Clienti privati
Disagi al traffico Scontro frontale tra due auto a Biasca

Swisstxt

19.12.2025 - 09:49

Venerdì mattina, attorno alle 7, è avvenuto un incidente della circolazione a Bianca, sulla strada cantonale che porta verso la Valle di Blenio. Il sinistro ha visto coinvolte due vetture, una Skoda immatricolata in Ticino e un'Audi con targa italiana.

SwissTXT

19.12.2025, 09:49

19.12.2025, 09:51

Le due vetture, per motivi da stabilire, sono entrate in collisione frontale  Gli occupanti hanno riportato solo contusioni lievi.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca per la pulizia del campo stradale e gli addetto alla manutenzione stradale del Cantone.

La Polizia ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, rimasto perturbato per oltre un'ora.

